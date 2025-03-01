NBA／阿努諾比上演致勝三分球 尼克逆轉扳倒灰熊

灰熊前一次作客紐約慘輸37分之多，今天在自家主場交手期盼能夠扳回一城。雙方一路廝殺糾纏到最後階段，莫蘭特（Ja Morant）兩罰得手眼看有機會捍衛主場，沒想到阿努諾比（OG Anunoby）在剩下4.3秒接獲布朗森（Jalen Brunson）一個轉傳，45度角轟進逆轉戰局的三分球；後續莫蘭特最後一擊強行突破左手上籃未中，尼克以114比113驚險過關。

尼克目前仍居東區第3，至於灰熊落敗後，戰績被金塊超越，落居西區第3。

OG ANUNOBY GAME-WINNING THREE 🔥



Ja couldn't get it to go on the other end. pic.twitter.com/Mu6KPgxJfy — SportsCenter (@SportsCenter) 2025年3月1日

尼克陣中6人得分上雙，致勝功臣阿努諾比拿下19分；布朗森23分7籃板6助攻3抄截，布里吉斯（Mikal Bridges）15分，唐斯（Karl-Anthony Towns）11分7籃板，哈特（Josh Hart）12分6助攻；替補的麥克布萊德（Miles McBride）拿到17分。

值得一提的是，尼克中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）今天回歸，替補上場12分鐘獲得6分5籃板。

灰熊前三節比賽一路領先，最多拉開12分差，不過第四節雖繳出55.6%的團隊投籃命中率，但三分球卻是3投0中，反觀尼克轟進6記三分球，得以從落後局面逐步反攻，上演一場逆轉勝。

莫蘭特得到25分7助攻4籃板，貝恩（Desmond Bane）得到24分4助攻，搶下12個籃板平個人賽季最高紀錄。傑克森（Jaren Jackson Jr.）拿到18分7籃板2阻攻。

灰熊雖然在籃板球方面取得58比35絕對優勢，但團隊出現多達19次失誤，讓尼克藉此拿下28分。