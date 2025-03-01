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NBA／米契爾、泰托姆對轟新高 騎士22分落後逆轉綠衫軍

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
騎士在米契爾轟下本季新高41分領軍下，對塞爾蒂克演出22分逆轉秀！ 法新社
騎士在米契爾轟下本季新高41分領軍下，對塞爾蒂克演出22分逆轉秀！ 法新社

東區排名前2名的騎士隊與塞爾蒂克隊今天在波士頓交鋒，儘管首節開打後塞爾蒂克就靠著凶猛外線火力一度取得22分領先，不過騎士在接下來三節由米契爾（Donovan Mitchell）領軍後來居上，最終在他拿下本季新高41分領軍下，以123：116逆轉塞爾蒂克，收下9連勝，雙方本季4度交手戰成2勝2敗。

近期拉出一波8連勝的騎士，本季前3度與塞爾蒂克交手僅拿下1勝2敗，是少數對戰居於下風的對手，而今天雙方移師到波士頓對決，開賽後身為地主的塞爾蒂克就外線火力全開，開節前5分鐘就砍進7顆三分球，並取得25：3的大幅領先，首節打完塞爾蒂克也還保有12分領先。

不過第二節騎士隨即在米契爾領軍下展開反撲，他個人拿下12分，率領騎士單節拿下38分，但今天上半場手感最火燙的依舊是塞爾蒂克一哥泰托姆（Jayson Tatum），他光是在上半場就拿下30分，包括首節攻下18分追平個人生涯首節紀錄，幫助塞爾蒂克上半場打完仍保有10分領先。

第三節塞爾蒂克「雙探花」連線持續發揮，幫助「綠衫軍」一度將領先優勢拉開到17分，但騎士在其他替補球員也陸續加入戰局的情況下，逐漸將比分縮小，加上米契爾延續第二節的火燙手感，在該節最後2分08秒獨攬10分，騎士也追到僅剩下3分差距。

第四節騎士則輪到莫布里（Evan Mobley）接管戰局，他開節個人連得9分助隊逆轉，儘管塞爾蒂克在比賽最後3分鐘一度扳平，但關鍵時刻米契爾又連拿5分，澆熄了綠衫軍的反撲氣燄，最終騎士就以7分差距收下9連勝，也將雙方勝差擴到大7.5場。

騎士今天以米契爾攻下41分表現最佳，至於塞爾蒂克泰托姆也拿下賽季新高的46分外帶16籃板、9助攻的「準大三元」，布朗（Jaylen Brown）則有37分進帳，但塞爾蒂克今天板凳球員合計僅拿下6分，與騎士替補席上貢獻33分有著不小的落差，也成為塞爾蒂克從領先22分到最終被逆轉的關鍵。

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