快訊

嘉義「零食界好市多」出事了！ 疲老闆爆倒閉…網紅鳳梨受害：將不再惜情

好市多一款「超夯行李箱」4千有找！網推去日本實用 內行人曝1點要注意

NBA／頂替溫班亞瑪報銷後空缺 畢永柏續簽馬刺至賽季結束

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
老將畢永柏(中)與馬刺正式簽下合約。 路透社
老將畢永柏(中)與馬刺正式簽下合約。 路透社

在溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因血栓問題宣告賽季提前報銷後，馬刺與老將畢永柏（Bismack Biyombo）連續簽兩份10天合約之後，如今正式宣布雙方將會合作到賽季結束。

根據聯盟規定，球隊只能和同一位球員簽兩次10天合約，之後只能決定是否開出正式合約；當賽程進行到第80場例行賽或是距離球隊例行賽結束不到10天時，就不能與自由球員簽下10天短約。

畢永柏目前已經代表馬刺打了6場比賽，場均得到5.7分5籃板1阻攻。

在賽季基本上無望的情況下，考量到馬刺可能保護今年的樂透選秀權，包含福克斯（De'Aaron Fox）是否會提前關機養傷都是可能的選項。

相關新聞

NBA／米切爾、泰托姆對轟新高 騎士22分落後逆轉綠衫軍

東區排名前2名的騎士隊與塞爾蒂克隊今天在波士頓交鋒，儘管首節開打後塞爾蒂克就靠著凶猛外線火力一度取得22分領先，不過騎士...

NBA／約柯奇大三元領軍！金塊4人破20分 終結活塞8連勝

近期拉出8連勝強勢表現的活塞，在自家面對客場「背靠背」作戰的金塊踢到了鐵板！ 昨天在密爾瓦基吞敗的金塊，今天靠著約柯奇（Nikola Jokic）再度送出23分17籃板15助攻的連續大三元表現，

NBA／76人宣告安比德膝傷賽季報銷 要保護今年選秀籤！

76人隊在本賽季簽下喬治（Paul George）重組三巨頭陣容後，卻因為傷病問題持續無法打出相對應豪華陣容的表現，而今...

NBA／太陽恐無緣附加賽 美媒爆料「將帥不和」教頭回應了

太陽隊本季戰績只有27勝32敗，落後西區第10的國王隊3.5場勝差，很有可能連附加賽都沒得打。如今資深記者海恩斯（Chris Haynes）更爆料，太陽總教練布登霍澤（Mike Budenholzer

NBA／頂替溫班亞瑪報銷後空缺 畢永柏續簽馬刺至賽季結束

在溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因血栓問題宣告賽季提前報銷後，馬刺與老將畢永柏（Bismack Biyombo）連續簽兩份10天合約之後，如今正式宣布雙方將會合作到賽季結束。 根

NBA／76人補強後場！簽下21歲前湖人首輪大物

21歲後衛希菲諾（Jalen Hood-Schifino）因唐西奇（Luka Doncic）交易案，被湖人隊送往爵士隊，隨後被裁掉，如今他找到新東家，與76人隊簽雙向合約。 76人休賽季以4年2

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。