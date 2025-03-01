NBA／頂替溫班亞瑪報銷後空缺 畢永柏續簽馬刺至賽季結束
在溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因血栓問題宣告賽季提前報銷後，馬刺與老將畢永柏（Bismack Biyombo）連續簽兩份10天合約之後，如今正式宣布雙方將會合作到賽季結束。
根據聯盟規定，球隊只能和同一位球員簽兩次10天合約，之後只能決定是否開出正式合約；當賽程進行到第80場例行賽或是距離球隊例行賽結束不到10天時，就不能與自由球員簽下10天短約。
畢永柏目前已經代表馬刺打了6場比賽，場均得到5.7分5籃板1阻攻。
在賽季基本上無望的情況下，考量到馬刺可能保護今年的樂透選秀權，包含福克斯（De'Aaron Fox）是否會提前關機養傷都是可能的選項。
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