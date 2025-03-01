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NBA／約柯奇大三元領軍！金塊4人破20分 終結活塞8連勝
近期拉出8連勝強勢表現的活塞，在自家面對客場「背靠背」作戰的金塊踢到了鐵板！
昨天在密爾瓦基吞敗的金塊，今天靠著約柯奇（Nikola Jokic）再度送出23分17籃板15助攻的連續大三元表現，搭配穆雷（Jamal Murray）、波特（Michael Porter Jr.）和布勞森（Christian Braun）都破20分的火力輸出，在第三節一舉擊潰活塞防線，一度拉開25分差，最終以134比119斬斷對手連勝之路。
連兩場送出大三元的約柯奇，繳出本季第28次大三元，距離個人生涯單季最多次大三元紀錄還差1次，生涯則是累積158次。
金塊整個2月只輸掉2場比賽，目前暫居西區第3，與灰熊並無勝差，僅落些微勝率，有機會爭取更好的排名席次。
波特三分球7投6中拿下28分9籃板，穆雷同樣28分，布勞森展現絕佳效率，14投10中拿下23分。金塊團隊命中率高達56.0%，三分球31投17中，顯然未受連兩天客場奔波的體能影響。
活塞此戰無人得分超過20分，尤其先發球員表現更是低迷。康寧漢（Cade Cunningham）12投3中僅有11分5助攻3籃板2抄截進帳；全隊以畢斯利（Malik Beasley）的16分為最高。
活塞這波8連勝是2007-08年以來的最佳表現，也讓他們連兩個月勝率都超過5成，在這之前他們曾創下連續37個月勝率不到5成的聯盟紀錄。活塞目前仍穩居東區第6，有望達成2018-19年來首度挺進季後賽的目標。
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