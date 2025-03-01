NBA／76人補強後場！簽下21歲前湖人首輪大物

21歲後衛希菲諾（Jalen Hood-Schifino）因唐西奇（Luka Doncic）交易案，被湖人隊送往爵士隊，隨後被裁掉，如今他找到新東家，與76人隊簽雙向合約。

76人休賽季以4年2.12億美元網羅明星前鋒喬治（Paul George），與安比德（Joel Embiid）和馬克西（Tyrese Maxey）組成三巨頭，不料目前戰績20勝38敗，聯盟倒數第6。球團今天更宣布，安比德因傷整季報銷。

根據76人記者阿倫森（Adam Aaronson）報導，76人將裁掉洛迪（David Roddy），以雙向合約簽下希菲諾。希菲諾2023年選秀首輪第17順位被湖人選中，湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）當時還直呼選到「天才」。

結果希菲諾發展不如預期，生涯首季只打21場，本季更是只打2場，平均僅1.7分，投籃命中率23.9%。希菲諾的新秀合約第3年已確定不執行，在交易大限前被交易至爵士隊後遭裁掉，如今將在76人延續職業生涯。