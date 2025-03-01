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NBA／76人宣告安比德膝傷賽季報銷 要保護今年選秀籤！

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
76人球團宣布安比德因為左膝蓋傷勢將缺席剩餘賽季。 路透
76人球團宣布安比德因為左膝蓋傷勢將缺席剩餘賽季。 路透

76人隊在本賽季簽下喬治（Paul George）重組三巨頭陣容後，卻因為傷病問題持續無法打出相對應豪華陣容的表現，而今天76人球團也宣布球隊一哥安比德（Joel Embiid）因為左膝蓋傷勢將缺席剩餘賽季，這讓目前排名在東區後段班的76人幾乎是宣告退出競爭行列。

目前以20勝38敗排名在東區第12名的76人，目前正處在9連敗狀態，與附加賽名額漸行漸遠，而今天球團也宣布安比德將因為膝傷賽季提前報銷，本賽季安比德受到傷勢影響僅出賽19場，過去一段時間他更因為膝傷反覆尋求不同的治療方式，不過在上周檢查後確定治療反應不佳，在與多名醫療專家諮詢後，決定讓安比德提前關機養傷。

安比德上賽季就因為膝蓋半月板撕裂傷勢僅出賽39場，在2月初接受了手術後於4月復出，並帶領76人出征季後賽，去年夏天他還代表美國男籃參加巴黎奧運並贏得一面金牌，不過本月初他也直言，手術後並沒有充足的時間恢復，讓他本賽季傷勢反覆。

在安比德本季僅出賽19場的情況下，另外兩位三巨頭成員馬克西（Tyrese Maxey）、喬治也都有傷勢問題，其中喬治在58場賽事中也缺席了19場，且平均得分也來到近10個賽季新低，而三巨頭同時上場的15場比賽，76人也僅有7勝8敗成績，無法長時間磨合成為最大主因。

而76人會在此時就宣布安比德提前報銷，也被認為是為今年選秀會提前準備，目前76人在聯盟排名倒數第6名，而今年他們的首輪選秀權正受到前6順位保護，如掉出前6順位將由雷霆取得選秀權。

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