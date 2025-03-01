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NBA／太陽恐無緣附加賽 美媒爆料「將帥不和」教頭回應了
太陽隊本季戰績只有27勝32敗，落後西區第10的國王隊3.5場勝差，很有可能連附加賽都沒得打。如今資深記者海恩斯（Chris Haynes）更爆料，太陽總教練布登霍澤（Mike Budenholzer）和球星布克（Devin Booker）之間有矛盾。
海恩斯指出，幾周前布登霍澤與布克開會，要求布克在言語上收斂一些，這樣才能聽到更多教練的聲音，這讓布克感到震驚。
太陽近況超差，昨天不敵西區倒數第2的鵜鶘隊，布克賽後表示，「我認為要多一點交流，才能解決問題。當情況變艱難時，我們整隊就會變得沉默，但根據我的經驗，這可不是解決問題的方法。」
太陽今天將再度迎戰鵜鶘，布登霍澤賽前談到與布克的關係，「他很坦率，和我之間的對話一直都是直來直往。基本上他在媒體上說的話，私底下已對我講過上百遍。」
布登霍澤強調，「我非常尊重布克的籃球智慧，以及他對勝利的理解和重視，他是一名頂尖球員，他想贏，也期待贏。我認為我們所有人都該接受這種心態。」
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