NBA／愛德華吞T速度直追「表弟」 灰狼主帥：他情緒失控太多次了

灰狼當家少主愛德華（Anthony Edwards）在週四晚對陣洛杉磯湖人的比賽中，再次因吞下2次技術犯規被驅逐出場，一路落後的灰狼最終也無力逆轉，敗給湖人。愛德華本季已經累積16次技術犯規，倘若他的第2次技術犯規不被聯盟撤銷，週五客場對爵士的比賽將自動被禁賽。

根據NBA規定，球員在例行賽累積16次技術犯規後，將被自動禁賽一場，之後每再累積2次技術犯規，就會額外被禁賽一場。

這場比賽進入第三節剩下5分21秒時，愛德華因對裁判抱怨未吹犯規，隨即吃下第2次技術犯規，遭到驅逐出場。當愛德華離開球場時，還向球迷扔擲比賽用球，收下延誤比賽的警告。

Anthony Edwards EJECTED — and throws the ball into the stands.



(via @BenGolliver)



pic.twitter.com/cj3z4vGF9y — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2025年2月28日

至於愛德華的第1次技術犯規則是發生在首節結束時，當時他與湖人前鋒范德比爾特（Jarred Vanderbilt）發生推擠，裁判各給雙方1次技術犯規。

現場總裁判威廉斯（James Williams）表示，考慮到第2次技術犯規將直接導致驅逐，裁判方面特別審慎去作出判罰決定。

愛德華在離開球館時對記者說道：「隨便他們怎麼決定，我根本不在乎，但說真的，他們應該撤回我的第2次技術犯規。」

根據ESPN數據顯示，愛德華成為2016-17年賽季的卡森斯（DeMarcus Cousins）之後，首位在3月前累積16次技術犯規的球員。

對於愛德華屢屢失控的情緒，灰狼主帥芬奇（Chris Finch）直言：「他必須有所改進，因為已經爆發過太多次了，很多次都是他應得的。裁判有時確實會漏判，但你不能每次都這麼激動，他的情緒管理必須改善才行。我們和他談過，他需要學會控制情緒。」

灰狼今天輸球後，排名已經被勇士超越，落入西區第8；在球隊爭取季後賽有利席次之繼，如果愛德華動輒就因技術犯規被迫停賽，勢必將嚴重影響球隊戰力。