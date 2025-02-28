NBA／生涯首次大三元建立自信 威廉森：重新認識我自己

傷病與挫敗始終困擾著威廉森（Zion Williamson）的NBA生涯，但在周四這樣的夜晚，他再次展現了為何自己是2019年選秀狀元的絕對實力。

威廉森攻下27分10籃板11助攻，完成生涯首度「大三元」，率領鵜鶘以124比116擊敗太陽，奪得3連勝，追平球隊本季最長連勝表現。

「這場比賽是對NBA、球迷，甚至所有人的提醒，」鵜鶘總教練格林（Willie Green）賽後說道，「這就是威廉森每晚都該有的表現，也是我們整支球隊努力的目標，就是要讓我們的最佳球員健康地站上球場。」

身高6呎6吋、體重達284磅的威廉森，在受限於球隊的健康管理下僅上場 31分鐘，就繳出華麗的「大三元」數據，證明自己仍具備統治力。

比賽剩下1分36秒時，當威廉森抓下第10個籃板，場邊隊友紛紛為他歡呼，慶祝他達成生涯重要的里程碑。

Zion Williamson's FIRST-career triple-double led the Pelicans to their 3rd straight W!



😤 27 PTS

😤 10 REB

😤 11 AST

😤 2 BLK pic.twitter.com/ZE3ahRzegu — NBA (@NBA) 2025年2月28日

「這真的太酷了！」威廉森笑著說，「其實過去很多場比賽我覺得自己都有機會達成大三元，但我從來不會刻意去追求這個數據。」

「不過今天隊友們都在推我，他們一直說：『今晚你一定要完成大三元！』」

威廉森表示，「所以我要感謝我的教練和隊友，是他們幫助我做到這一點。」

自從2019年以選秀狀元之姿加盟NBA，威廉森便因各種傷病導致賽季報銷或長期缺陣，本季也因為腿筋傷勢缺席了兩個月。然而，當他健康時，卻又能展現明星級表現，他曾在兩個賽季內打滿超過60場比賽，並兩度入選全明星賽。

此外威廉森的場外紀律問題也一直受到質疑，他曾因違反球隊規定被禁賽，甚至因為遲到錯過球隊航班，成為球隊容忍的極限。不過，在與太陽的這場比賽中，這些問題都顯得不再重要。

威廉森不僅打出生涯代表作，他還在比賽最後時刻連續關鍵進球，幫助球隊鎖定勝局。他的11次助攻 更是追平生涯新高，而全場17投13中，命中率高達76.5%，成為繼2012年的亞當斯（Steven Adams）之後，鵜鶘隊史上唯一能以超過75%命中率完成大三元的球員。

「他今晚的表現太棒了，關鍵時刻帶領我們贏球，」總教練格林稱讚道，「他真的令人驚艷。」

今年才24歲的威廉森，本季場均數據仍然亮眼，繳出24.2分7.4籃板4.7助攻，平均出賽時間僅28分鐘。這場比賽無疑是他生涯的一大亮點，也讓外界再度看到這位昔日怪物狀元的巨大潛力。

「這些比賽對我的信心幫助很大，也讓我重新認識自己，」威廉森表示，「今晚，我只是想證明自己仍然是那個Zion。」