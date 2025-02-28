NBA／40歲詹姆斯再創可怕紀錄 生涯千勝加5萬分即將達標

近況出色的湖人在主場面對灰狼一度領先23分之多，卻在比賽後段陷入苦戰，所幸在詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）和里夫斯（Austin Reaves）合力攻得77分的表現下，仍舊順利收下4連勝。

湖人在最近20場比賽奪下16勝，排名再次超越火箭，名列西區第4。目前湖人與灰熊、金塊僅有1.5場和1場的差距，有機會爭取更好的排名。

詹姆斯此戰表現依舊神勇，全場21投11中包含4記三分球，拿下33分17籃板6助攻，籃板創下賽季個人新高。另一方面，這是詹姆斯明星賽後連5場至少拿到25分，成為聯盟史上首位過40歲之後，仍有如此表現的球員。

LeBron James continues to defy logic in LA's 4th straight win 🤯



👑 33 PTS

👑 17 REB

👑 6 AST

👑 4 3PM



Lakers are 16-4 in their last 20! pic.twitter.com/NugUrTJ7xG — NBA (@NBA) 2025年2月28日

在這5場比賽中，詹姆斯場均飆出30.2分10.6籃板5.8助攻，投籃命中率55%，三分球命中率各高達41.7%。期間累積151分，傲視全聯盟，40歲能有如此表現著實令人難以置信。

再者，詹姆斯過40歲之後已經有21場比賽至少拿到20分，超越喬丹（Michael Jordan）的20次，獨居史上第一。

詹姆斯目前生涯例行賽已經累積41792分，季後賽則有8162分，加總起來是前無古人的49954分，僅差46分就能達到空前也可能絕後的50000分大關，為他傳奇生涯再添一筆非凡榮耀。

此外，詹姆斯生涯已經累積拿到998勝，僅差2場勝利就能成為生涯第4位破千勝的球員；前3人分別是賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的1074勝、派瑞許（Robert Parish）的1014勝和鄧肯（Tim Duncan）的1001勝。