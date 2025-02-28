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NBA／質疑勇士大量投三分竟獲34次罰球 魔術主帥：我無法理解

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯瑞此戰製造12次罰球機會，且全數命中。 法新社
柯瑞此戰製造12次罰球機會，且全數命中。 法新社

客場作戰的勇士今天在柯瑞（Stephen Curry）飆進12記三分球且狂轟56分的帶領下，克服一度落後17分的劣勢，上演逆轉秀，取得近期5連勝；勇士戰績追上灰狼，排名挺進到西區第7，僅落後第6名的快艇0.5場勝差，有機會搶進季後賽門票安全名單。

賽後魔術主帥莫斯利（Jamahl Mosley）顯然對於裁判的判決十分不滿，質疑裁判吹判有問題，送給勇士太多罰球機會。

「他們出手了45次三分球，然後還獲得34個罰球；我們也是非常侵略性地猛烈攻擊籃筐，我真的很想知道，他們投了一堆跳投，為什麼還能得到34個罰球？」莫斯利說。

勇士全場34次罰球之中，柯瑞（Stephen Curry）就有12次，格林（Draymond Green）和穆迪（Moses Moody）各7次；而魔術僅有18次罰球，集中在班凱羅（Paolo Banchero）和格納（Franz Wagner）身上，兩人合計13次。

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