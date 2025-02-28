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NBA／稱防守者對柯瑞只剩無奈 巴特勒：像魔術球員臉上表情

中央社／ 台北28日電
巴特勒見證柯瑞瘋狂表現。 法新社
巴特勒見證柯瑞瘋狂表現。 法新社

金州勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天再度上演神奇三分秀，他全場飆進12記三分球、轟下56分，率領勇士克服最多17分落後，最終以121比115擊敗奧蘭多魔術，拿下5連勝。

根據勇士官方推特數據顯示，12年前的今天，柯瑞在面對紐約尼克時，投進了11記三分球，單場拿下50分；美國媒體ESPN甚至還以「為何不把2月27日（美國時間）訂為柯瑞日？」為標題，盛讚他今天的驚人表現。

客場作戰的勇士，首節以23比34落後，上半場結束前，柯瑞在中場時間結束前，投進50呎的超遠大號三分球，幫助勇士將落後差距從17分縮小到14分進入下半場。

從上半場投進中場三分球到第三節剩下3分38秒這段時間內，柯瑞拿下的全場56分當中的25分，率領球隊反超前取得89比77的領先，最終如願帶走勝利。

這是柯瑞生涯第14次單場攻下50分以上，也是他30歲以上完成的第9次單場50分以上得分，位居聯盟首位，排名第2的是傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain）的7次。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽後受訪時表示，「我們都被寵壞了，我們都習慣了他這種表現，看這種比賽永遠都不會膩，滿場魔術的球迷，都見證到一名偉大射手的再次表現。」

勇士前鋒巴特勒（Jimmy Butler）則笑說：「這不是可以預料的事情嗎？做為防守者，你對柯瑞的表現只能無奈，就像今晚魔術隊球員臉上的表情一樣。」

勇士自從交易來巴特勒後，戰績7勝1敗，並且獲得近期的5連勝，目前在西區排名第6，距離不用打附加賽的第6名洛杉磯快艇，僅剩下半場勝差。

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