快訊

國中生疑遭霸凌餵毒亡…聲明偷改文被罵爆 校長回應了

日本3名中學生用ChatGPT寫程式 註冊逾百組行動電話門號轉賣獲利百萬

228連假首日國道塞成大型停車場多處「紫爆」 下午9地雷路段曝

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／打到客場球迷為他高喊MVP 柯瑞：籃框變大了

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
柯瑞手感發燙狂轟56分。 路透社
柯瑞手感發燙狂轟56分。 路透社

勇士主控柯瑞（Stephen Curry）今天在與魔術之戰，單場猛轟12顆三分球拿下56分，創下個人賽季新高，並且改寫多項聯盟紀錄，包括以3場紀錄超越詹姆斯（LeBron James），成為聯盟35歲後拿下至少50分場次最多的球員，也讓今天在魔術主場出賽的他反客為主，連魔術球迷為他高喊「MVP」。

勇士今天作客魔術主場，在上半場打完還落後的情況下，靠著柯瑞第三節狂轟22分，以及第四節最後一分半鐘投進關鍵三分球，最終以6分差距收下5連勝。

對於柯瑞今天單場猛轟12顆三分球拿下56分，更超越詹姆斯成為史上在35歲後單場50分以上場次最多的球員，勇士總教練柯爾說：「我們都被他寵壞了，我們已經習慣了柯瑞的偉大，但對於看到他的表現並不厭倦，我認為今晚在場的球迷，包括魔術球迷，他們都知道自己正在見證一位偉大射手的表現。」

而勇士巴特勒（Jimmy Butler）今天雖然僅拿下5分創下加盟後的新低，但他加盟後的8場比賽勇士收下7勝，完全擺脫季中的低迷狀態，對此，柯爾也說：「柯瑞一直在強調有意義的籃球這件事，而巴特勒的加入更是讓他充滿動力，這讓我們身處在競爭行列，這是柯瑞所喜歡的事情。」

對於自己的火燙手感，柯瑞也笑著說：「當你投進幾球後，你就會開始感到興奮，然後就感覺到籃框變大了，這會讓你想不斷出手，然後享受比賽。」

延伸閱讀

NBA／巧合！生涯3次驚人飆分秀 美國時間227成「柯瑞日」

NBA／柯瑞狂砍12顆三分球轟56分 刷新多項紀錄逆轉魔術

NBA／柯瑞打24分鐘就休兵！兄弟對決勇士血洗黃蜂

NBA／勇士要起飛了？ 巴特勒加盟後戰績飆升掀討論

相關新聞

NBA／柯瑞狂砍12顆三分球轟56分 刷新多項紀錄逆轉魔術

在季中交易大限換來巴特勒（Jimmy Butler）後表現搶眼的勇士隊，今天作客魔術隊主場成功延續連勝之旅，在柯瑞全場猛...

NBA／打到客場球迷為他高喊MVP 柯瑞：籃框變大了

勇士主控柯瑞（Stephen Curry）今天在與魔術之戰，單場猛轟12顆三分球拿下56分，創下個人賽季新高，並且改寫多...

NBA／還原驚天交易當下想法 戴維斯：先打電話給詹姆斯

被交易到獨行俠隊後，戴維斯（Anthony Davis）昨天以客隊身份重返洛杉磯，湖人球團送上致敬影片，球迷也給他熱烈歡...

NBA／詹皇為何離開熱火？韋德揭密：萊里不讓他吃巧克力餅乾

熱火隊曾有詹姆斯（LeBron James）、韋德（Dwyane Wade）和波許（Chris Bosh）的超豪華三巨頭，雖拿下2座冠軍，但只打4年就因為詹皇離隊而解體。對此，韋德認為詹皇會離開是因為

NBA／巧合！生涯3次驚人飆分秀 美國時間227成「柯瑞日」

美國時間2月27日真是柯瑞（Stephen Curry）的「爆發日」！ 在今天作客奧蘭多的比賽中，本季最高才得38分的柯瑞打出賽季最佳表現，只上場34分鐘，25投16中包含12記三分球、12罰全

NBA／與馬刺球員碰面談話 波波維奇宣佈本季不會歸隊

馬刺總教練波波維奇（Greg Popovich）本季在因為中風離隊休養後，今天傳出他與馬刺球員首度碰面並進行談話，但也透...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。