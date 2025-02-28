NBA／打到客場球迷為他高喊MVP 柯瑞：籃框變大了

勇士主控柯瑞（Stephen Curry）今天在與魔術之戰，單場猛轟12顆三分球拿下56分，創下個人賽季新高，並且改寫多項聯盟紀錄，包括以3場紀錄超越詹姆斯（LeBron James），成為聯盟35歲後拿下至少50分場次最多的球員，也讓今天在魔術主場出賽的他反客為主，連魔術球迷為他高喊「MVP」。

勇士今天作客魔術主場，在上半場打完還落後的情況下，靠著柯瑞第三節狂轟22分，以及第四節最後一分半鐘投進關鍵三分球，最終以6分差距收下5連勝。

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🍳 56 PTS

🍳 12 3PM



5 straight wins for Golden State in a HISTORIC outing for Chef Curry! pic.twitter.com/l2fEXVFpxx — NBA (@NBA) 2025年2月28日

對於柯瑞今天單場猛轟12顆三分球拿下56分，更超越詹姆斯成為史上在35歲後單場50分以上場次最多的球員，勇士總教練柯爾說：「我們都被他寵壞了，我們已經習慣了柯瑞的偉大，但對於看到他的表現並不厭倦，我認為今晚在場的球迷，包括魔術球迷，他們都知道自己正在見證一位偉大射手的表現。」

而勇士巴特勒（Jimmy Butler）今天雖然僅拿下5分創下加盟後的新低，但他加盟後的8場比賽勇士收下7勝，完全擺脫季中的低迷狀態，對此，柯爾也說：「柯瑞一直在強調有意義的籃球這件事，而巴特勒的加入更是讓他充滿動力，這讓我們身處在競爭行列，這是柯瑞所喜歡的事情。」

對於自己的火燙手感，柯瑞也笑著說：「當你投進幾球後，你就會開始感到興奮，然後就感覺到籃框變大了，這會讓你想不斷出手，然後享受比賽。」