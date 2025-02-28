NBA／巧合！生涯3次驚人飆分秀 美國時間227成「柯瑞日」

美國時間2月27日真是柯瑞（Stephen Curry）的「爆發日」！

在今天作客奧蘭多的比賽中，本季最高才得38分的柯瑞打出賽季最佳表現，只上場34分鐘，25投16中包含12記三分球、12罰全中，狂轟56分，幫助勇士一度落後17分的劣勢，逆轉拿下5連勝。

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🍳 56 PTS

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5 straight wins for Golden State in a HISTORIC outing for Chef Curry! pic.twitter.com/l2fEXVFpxx — NBA (@NBA) 2025年2月28日

根據統計，這是柯瑞生涯第14次單場至少拿下50分，追平詹姆斯（LeBron James）和前勇士傳奇球星貝瑞，3人並列史上第7多，落後排名在前的里拉德（Damian Lillard）1次。而柯瑞在35歲之後已經3次突破50分，高居史上之冠。

值得一提的是，美國時間2月27日對於柯瑞可說是相當特殊的日子。

2013年2月27日，柯瑞在尼克主場砍進11記三分球，拿下54分，此戰可說是他生涯早期重要的代表作之一；3年後的2月27日，柯瑞在雷霆主場面對杜蘭特和衛斯特布魯克雙星飆進12記三分球，包括延長賽一次38呎遠的致勝三分球，帶領勇士拿下勝利，該場比賽他是拿下46分。

這3場同在2月27日的客場比賽，柯瑞都打出驚人表現，也引發球迷熱議。