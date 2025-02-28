NBA／柯瑞狂砍12顆三分球轟56分 刷新多項紀錄逆轉魔術

在季中交易大限換來巴特勒（Jimmy Butler）後表現搶眼的勇士隊，今天作客魔術隊主場成功延續連勝之旅，在柯瑞（Stephen Curry）全場猛轟12顆三分球拿下56分，其中包括在比賽最後1分半鐘投進致勝三分球領軍下，最終以121：115擊敗魔術，收下5連勝。

勇士今天帶著4連勝作客魔術主場險些踢到鐵板，上半場魔術雙星班凱羅（Paolo Banchero）、F．華格納（Franz Wagner）率先發難，兩人在前兩節就攜手拿下36分，反觀勇士儘管有柯瑞半場投進5顆三分球，包括在上半場結束時命中的超大號壓哨三分球，但其他先發球員手感盡失，讓魔術取得14分領先。

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🍳 56 PTS

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5 straight wins for Golden State in a HISTORIC outing for Chef Curry! pic.twitter.com/l2fEXVFpxx — NBA (@NBA) 2025年2月28日

在上半場拿下21分仍不足以幫助球隊領先的情況下，第三節柯瑞火力再提升，他個人單節狂掃22分，比起魔術團隊的21分還多出1分，加上近期屢屢扮演勇士奇兵的波斯特（Quinten Post）在該節也有10分進帳，幫助勇士單節拉出40：21的攻勢逆轉戰局，柯瑞本季個人得分也首度突破40分。

第四節勇士在其他球員也陸續加入戰局後，一度取得13分領先，不過主場出賽的魔術也擺脫第三節的低潮，在班凱羅、安東尼（Cole Anthony）領軍下在比賽最後2分鐘追到僅剩2分差距，但柯瑞再度接管戰局投進關鍵三分球，加上小裴頓（Gary Payton II）在倒數25秒賞給安東尼一季致命麻辣鍋，幫助勇士最終以6分差距帶走5連勝。

勇士柯瑞今天投進12顆三分球拿下56分刷新多項紀錄，包括職業生涯總得分超越傳奇中鋒尤英（Patrick Ewing）登上史上第26名，生涯例行賽第42次單節至少20分、第45次單場至少9顆三分球、第24次單場至少10顆三分球皆是聯盟史上第一。

而美國媒體更統計出，在美國時間去年的2月27日，柯瑞對決尼克隊拿下50分，9年前的2月27日他則是對戰雷霆隊單場投進12顆三分球，今年2月27日他則是一口氣拿下56分、投進12顆三分球。