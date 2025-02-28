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NBA／與馬刺球員碰面談話 波波維奇宣佈本季不會歸隊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
波波維奇本季不會歸隊。 美聯社
波波維奇本季不會歸隊。 美聯社

馬刺總教練波波維奇（Greg Popovich）本季在因為中風離隊休養後，今天傳出他與馬刺球員首度碰面並進行談話，但也透過聲明宣布，本賽季確定不會歸隊執教，但仍希望未來能夠回到崗位上。

波波維奇在去年11月中風，在將馬刺兵符託付給助理教練強森（Mitch Johnson）執掌後離隊養病，而今年1月他也滿76歲，在2023年與馬刺簽下5年合約的他，也成為NBA史上最年長的總教練。

在今天與球隊會面並發表談話後，波波維奇也透過聲明宣布本季已經確定不會回歸，但馬刺在強森帶領下仍有好表現，「我決定本賽季不會再回到場邊，強森和他的團隊做得很好，球員們在面對挑戰時展現的決心和精神是非常出色的。」

馬刺本賽季在強森代掌兵符下，陣中兩名年輕好手溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與卡瑟爾（Stephon Castle）更是持續成長，讓馬刺一度被認為有機會競爭附加賽名額，不過在日前溫班亞瑪因為肩膀血栓問題賽季報銷，在本月初談到波波維奇對他的影響時，他曾說：「波波不僅是一名教練、老闆，他還是一名優秀的領袖。」

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