快訊

「呵呵小腦袋」引爆民怨 林靜儀挨轟下台16字回應

好萊塢傳奇影星金哈克曼驟逝 與妻子陳屍家中、身旁還有愛犬遺體

NBA／熱火轟23記三分彈甩低潮 赫洛：能奪勝都開心

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
熱火赫洛今天攻下24分。 美聯社
熱火赫洛今天攻下24分。 美聯社

近7戰吞下6敗的熱火隊，今天終於一吐怨氣，面對老鷹隊狂轟本季新高的23記三分彈，以131：109大勝止敗，貢獻24分的赫洛（Tyler Herro）務實說：「任何時刻能拿下勝利，我們都很開心。」

熱火本季陷入「茶壺裡的風暴」，球星巴特勒（Jimmy Butler）和球團出現狀況，就算把巴特勒送到勇士，熱火戰績也不見起色，今天比賽成為近期低潮中的一絲曙光，赫洛強調，不論是贏1分、半分或是30分都不打緊，「無論多少，我們都會贏得勝利，希望在這樣基礎下持續努力。」

連兩場對手都是老鷹，熱火卻打出截然不同內容，兩天前只拿86分，場均3成21命中率是本季最糟，三分球也只有40投7中表現，單場進攻效率寫下另一個本季最差紀錄；今天狂轟131分是賽季次高，5成92命中率更是賽季最佳，5成48的三分球命中率同樣是本季最好，22分的勝分更是超過一個月的最大勝場。

23記三分彈也是熱火隊史單場第2多進球，只少於去年12月初面對湖人隊的24球紀錄，教練史波史特拉（Erik Spoelstra）說：「我們不會總是這樣，投進20個（三分球），但你會想創造出大空檔，這些真的是很好機會。進攻上球流動很好，這對球員們來說很有趣，對球迷來說也很有趣。」

熱火有7位球員加入外線開火行列，赫洛8投4中攻下24分，板凳出發的羅賓森（Duncan Robinson）13投6中同樣攻下24分，米契爾（Davion Mitchell）5次外線出手都命中貢獻20分，海史密斯（Haywood Highsmith）外線5投4中挹注14分，從勇士被交易到熱火的維金斯（Andrew Wiggins）也贊助1記三分球在內的15分。

延伸閱讀

NBA／讚勇士今年很有競爭力 卡森斯：巴特勒和格林太可怕

NBA／勇士要起飛了？ 巴特勒加盟後戰績飆升掀討論

NBA／在勇士找到新兄弟！巴特勒對希爾德比中指畫面瘋傳

NBA／巴特勒一人「凍結」國王三巨頭 網驚：他沒拿過DPOY？

相關新聞

NBA／拓荒者小將扣出年度最佳灌籃 教頭為對手感到悲傷

拓荒者今天作客巫師主場，替補上陣的小將夏普（Shaedon Sharpe）全場猛轟36分，其中還在第二節上演一次足以角逐...

NBA／詹皇為何離開熱火？韋德揭密：萊里不讓他吃巧克力餅乾

熱火隊曾有詹姆斯（LeBron James）、韋德（Dwyane Wade）和波許（Chris Bosh）的超豪華三巨頭，雖拿下2座冠軍，但只打4年就因為詹皇離隊而解體。對此，韋德認為詹皇會離開是因為

NBA／還原驚天交易當下想法 戴維斯：先打電話給詹姆斯

被交易到獨行俠隊後，戴維斯（Anthony Davis）昨天以客隊身份重返洛杉磯，湖人球團送上致敬影片，球迷也給他熱烈歡...

NBA／熱火轟23記三分彈甩低潮 赫洛：能奪勝都開心

近7戰吞下6敗的熱火隊，今天終於一吐怨氣，面對老鷹隊狂轟本季新高的23記三分彈，以131：109大勝止敗，貢獻24分的赫...

NBA／理解唐西奇複雜心境 詹皇：他對獨行俠投入不少感情

昨日轉戰「歐洲金童」唐西奇（Luka Doncic）首次對決老東家獨行俠隊，唐西奇繳出在湖人的第一次大三元表現力退獨行俠，幫助湖人以107：99獲勝。賽後唐西奇受訪表示：「現在我有很多情緒，但我們仍要

NBA／杜蘭特想再披夢幻隊戰袍 期許40歲仍處巔峰持續征戰

身為2024巴黎奧運奪金的美國男籃一員，太陽隊球星杜蘭特（Kevin Durant）在Podcast節目中表態，若2028年狀態尚佳，他很期待持續投入美國男籃，征戰奧運殿堂。 杜蘭特不只是想「被

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。