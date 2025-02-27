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NBA／詹皇為何離開熱火？韋德揭密：萊里不讓他吃巧克力餅乾
熱火隊曾有詹姆斯（LeBron James）、韋德（Dwyane Wade）和波許（Chris Bosh）的超豪華三巨頭，雖拿下2座冠軍，但只打4年就因為詹皇離隊而解體。對此，韋德認為詹皇會離開是因為熱火總管萊里（Pat Riley）管太多。
韋德認為萊里拿走詹皇最愛的巧克力餅乾，導致後來詹皇離隊，「那是我第一次有預感，覺得詹姆斯可能不會回來了。有一件事你絕對不能做，那就是動詹姆斯的餅乾。這是認真的，他超愛巧克力餅乾，巧克力餅乾和冰淇淋是他的最愛。」
韋德提到詹皇每次上飛機都會帶一袋餅乾、一袋私廚準備的餐點，因為他對飲食很講究，不會吃飛機餐，打牌時他會請人幫他拿餅乾，韋德回憶，「那天空服員走過來，說機上沒有餅乾了，那傢伙直接不打牌了，坐在那不說話。」
韋德認為萊里管過頭了，詹皇是成年人，不能把餅乾拿走，這些東西是他們熬過去的關鍵。韋德認為一定要維持習慣或舒適感，否則打球無法正常發揮，但萊里心情不好時，會把這些舒適感都帶走。
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