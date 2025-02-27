NBA／還原驚天交易當下想法 戴維斯：先打電話給詹姆斯

被交易到獨行俠隊後，戴維斯（Anthony Davis）昨天以客隊身份重返洛杉磯，湖人球團送上致敬影片，球迷也給他熱烈歡呼，養傷中的戴維斯也感性說，若有上陣的感觸應該會更多一些，但仍能從影片和球迷反應感受到滿滿的愛和熱情，不過也明白紫金軍團的時光已經結束。

無預警被交易到獨行俠的戴維斯坦言，交易消息出來不久，他就能明白這是「商業本質」，儘管自己2020年和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）打下冠軍金盃，也曾5度入選年度陣容和防守陣容，自己仍是被交易的那位球員。

Tribute to a Lakers legend: Anthony Davis 💜 pic.twitter.com/IbhmfrGkju — Los Angeles Lakers (@Lakers) 2025年2月26日

「他們想要誰就是誰，他們做了必須做得事情，我不知道這是否是他們得做的，但這是他們想要的，而我要繼續前進，我還有妻小要擔心，你們知道我意思嗎？我正在想辦法讓他們來達拉斯，適應這裡。」戴維斯總結說，在湖人的時光已經結束，「我要和新團隊一起繼續前進。」

戴維斯被交易後昨日首次回到湖人主場，球團特別為他製作致敬影片。 美聯社

戴維斯也還原交易發生時，他接到湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）電話，得知消息的當下他不可置信，還打了視訊電話給詹姆斯，希望得知更多狀況。

「當事情發生時，我真的不知道。他是我並經作戰6年的戰友，所以我第一件想做的事情就是打給他。」戴維斯提到，當然知道交易是許多前台人物交涉的結果，自己也不確定是否真的知道事情的真相，每個人都說沒有人知道全貌，但自己並不相信，但仍要向前看，「我已經準備好跟著達拉斯前進，試著和大家一起爭取冠軍。」