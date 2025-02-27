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NBA／理解唐西奇複雜心境 詹皇：他對獨行俠投入不少感情

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇轉隊後首次面對老東家，老大哥詹姆斯表示，能理解唐西奇的複雜情緒。 美聯社
唐西奇轉隊後首次面對老東家，老大哥詹姆斯表示，能理解唐西奇的複雜情緒。 美聯社

昨日轉戰「歐洲金童」唐西奇（Luka Doncic）首次對決老東家獨行俠隊，唐西奇繳出在湖人的第一次大三元表現力退獨行俠，幫助湖人以107：99獲勝。賽後唐西奇受訪表示：「現在我有很多情緒，但我們仍要向前進。」

本次大三元令唐西奇加入「衛少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的行列，成為史上第3位對聯盟所有球隊上演大三元的球員。雖然贏球，但唐西奇顯然有許多回憶湧現。

詹姆斯理解唐西奇的感受：「當你為一個球隊付出這麼多，對它展現熱愛與尊重時，你會投入很多情感。」，「從一個18、19歲的少年，成長為成家立業的25歲男人。當你們分別時，這顯然是非常令人傷心的。他可能想到很多場外的事，但我認為他夠沈穩。」

唐西奇在本場比賽出賽35分鐘，繳出19分、15籃板、12助攻，是他生涯第81次大三元。他在命中三分時朝著獨行俠休息區怒瞪並念念有詞的畫面成為了本場比賽的經典一幕。

NBA 唐西奇 詹姆斯

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