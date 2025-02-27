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NBA／拓荒者小將扣出年度最佳灌籃 教頭為對手感到悲傷

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
夏普(中)扣籃。法新社
夏普(中)扣籃。法新社

拓荒者今天作客巫師主場，替補上陣的小將夏普（Shaedon Sharpe）全場猛轟36分，其中還在第二節上演一次足以角逐年度最佳灌籃的爆扣演出下，以129：121擊敗巫師收下3連勝，賽後在談到夏普的精彩爆扣時，拓荒者組教練畢拉普斯（Chauncey Billups）甚至直言，為變成海報背景的對手感到悲傷。

年僅21歲的夏普是拓荒者近年極力栽培的年輕小將，儘管上賽季他因傷僅出賽35場，但進步幅度是各界有目共睹，而本季拓荒者也不斷在為夏普尋找適合的角色，並且將他拉出先發陣容，扛起板凳救火隊的工作，他也繳出平均16.9分的亮眼數據。

而今天在出戰巫師的比賽中，從替補出發的夏普也展現驚人得分爆發力，全場出手26次命中13球，攻下生涯新高的36分外帶8籃板、5助攻，其中第二節還在一次成功抄截後於巫師夏帕尼（Justin Champagnie）防守下完成隔人爆扣得精彩美技，被認為有角逐年度最佳灌籃的潛力。

談到夏普那次精彩爆扣，拓荒者總教練畢拉普斯說：「我笑了出來，並覺得那個遭到他下手的孩子太可憐了，這真是一次不可思議的灌籃。」

至於夏普則是解釋，自己只是在進攻路線上看到夏帕尼試圖阻擋，最終他也毫無畏懼的起跳攻擊籃框，「我在路線上看到那個傢伙，所以我跳了起來，然後試圖把球灌進籃框內，最後也做到了。」

談到夏普今天在進攻端如入無人之境，畢拉普斯則說：「他的進攻是令人難以置信的，但不僅是如此，他在三個層面上的表現都令人難以相信，他的防守也是高水準，籃板球更是對我們幫助很大。」

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