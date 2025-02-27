NBA／杜蘭特想再披夢幻隊戰袍 期許40歲仍處巔峰持續征戰

身為2024巴黎奧運奪金的美國男籃一員，太陽隊球星杜蘭特（Kevin Durant）在Podcast節目中表態，若2028年狀態尚佳，他很期待持續投入美國男籃，征戰奧運殿堂。

杜蘭特不只是想「被邀請」，而是「上場爭戰」，他說道：「若到那時，我想要保持著我現在的技術水準，我不想要只是：『欸老哥，我們需要你在這』，我想要上場，我要投籃，我想被需要，我不想要只是個精神領袖。」

2028年的奧運將在洛杉磯舉行，杜蘭特也非常期待在家鄉球迷面前獻技，「如果我能達到我期許的那樣的地位，我希望能夠達到這樣的水準，我很樂意再度披上國家隊戰袍，尤其是在洛杉磯，在我的家鄉。」

杜蘭特自2012年倫敦奧運以來，與美國隊一同寫下霸業，手握4枚奧運金牌，並以518分的總得分成為美國代表隊史上得分最多的選手，另外奪金的還有2010的土耳其世錦賽（現改至為世界盃） ，至於2028年洛杉磯奧雲時，杜蘭特已將近40歲。