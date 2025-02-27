NBA／生涯30度單節20分 哈登還進關鍵三分球助快艇止敗

近期苦吞3連敗的快艇隊，今天作客公牛隊主場的賽事迎回球隊一哥雷納德（Kawhi Leonard），並靠著哈登（James Harden）第三節狂轟20分，以及比賽最後14秒的關鍵三分球出手，最終以122：117擊敗公牛止敗。

近期展開客場之旅的快艇，在過去3場比賽接連踢到鐵板後，今天作客公牛主場再度陷入苦戰，上半場打完還以1分落後，不過第三節哈登挺身而出，他單節狂掃5顆三分球拿下20分，不過近況同樣火熱的公牛吉迪（Josh Giddey）也有單節11分演出，讓快艇在第三節猛轟39分的情況下，也僅取得5分領先。

這也是哈登生涯第30次單節有至少20分的演出，在聯盟史上僅次於勇士柯瑞（Stephen Curry）的41次與布萊恩（Kobe Bryant）的36次。

JAMES HARDEN WITH HIS 7TH (!!!) THREEEEE!!! pic.twitter.com/P5JUm3D4po — LA Clippers (@LAClippers) 2025年2月27日

第四節兩隊依舊打得拉鋸，比賽最後1分03秒，公牛靠著懷特（Coby White）拿下2分追到僅剩3分差距，但哈登在關鍵時刻再度挺身，倒數14.1秒靠著招牌後撤步三分球命中，將雙方差距擴大到6分，為快艇鎖定勝利，最終就以5分差距終止3連敗。

快艇今天以哈登投進7顆三分球拿下30分、6助攻表現最佳，包括他在內團隊共6人得分來到雙位數，至於雷納德則有17分、8籃板、4助攻、4抄截演出，至於公牛吉迪則繳出21分、12助攻、8籃板全能數據，柯林斯（Zach Collins）則有21分、17籃板、7助攻。