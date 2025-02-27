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NBA／活塞暌違17年奪8連勝 康寧漢：這座城市期待更高
身為聯盟近況最火熱的球隊，活塞隊今天在主場迎戰聯盟戰績排名第3名的塞爾蒂克隊，靠著康寧漢（Cade Cunningham）、畢斯利（Malik Beasley）攜手拿下47分，下半場拉開與塞爾蒂克差距，最終以117：97收下暌違17年的8連勝，康寧漢直言希望幫助底特律重返榮光。
過去幾年不斷組建年輕陣容邁向重建之路的活塞，在本賽季逐漸開花結果，日前終止對戰快艇10連敗後，今天迎戰塞爾蒂克的比賽再度證明自己已經茁壯。
活塞打完上半場與塞爾蒂克戰成平手，下半場在防守端成功限制住綠衫軍，後兩節賽事僅讓攻擊火力兇猛的塞爾蒂克拿下42分，最終也以20分差距勝出，終結對戰12連敗，繼2008年2月以後再度寫下8連勝紀錄。
活塞前一次拿下8連勝時，還擁有多名2004年奪冠班底，包括畢拉普斯（Chauncey Billups）、普林斯（Tayshaun Prince）、漢彌爾頓（Richard Hamilton）以及華勒斯（Rasheed Wallace）、麥克戴斯（Antonio McDyess）等人。
今天攻下21分、11助攻的康寧漢，對於活塞前一次8連勝時自己才7歲，他誓言要幫助底特律重返榮光，「這就是我們想要做的，重新找回這座城市、這支球隊的榮光。現在一切已經開花結果，但我們沒有感到滿足，還有很多事情要做，整個城市的期待也更高，我們要奪得總冠軍。」
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