NBA／讚勇士今年很有競爭力 卡森斯：巴特勒和格林太可怕

勇士隊在「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）加盟後，取得6勝1敗佳績。前NBA球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）直呼，現在的勇士很有競爭力。

卡森斯在節目上談到勇士的競爭力，「我們都知道他們的歷史，知道他們處於優勢時能帶來什麼，現在他們正處於這個狀態。」

卡森斯接著解釋，「他們引進關鍵球員巴特勒，整體表現很好，化學反應也很順暢。柯瑞（Steph Curry）現在狀態絕佳，當你有這種天賦球員時，球隊永遠有機會。」

「格林（Draymond Green）也打出瘋狂表現，他和巴特勒這兩位防守悍將在一起，這支球隊太可怕了。大家都知道勇士最強的時候，就是他們防守最出色的時候，今年就是這樣的一年」卡森斯說。

勇士目前戰績31勝27敗，位居西區第8，落後西區第6的快艇隊只剩1場勝差。