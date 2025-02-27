NBA／遭火箭湯普森超惡意「鎖喉」 字母哥：我不恨他

昨天公鹿隊踢館火箭隊，火箭球員湯普森（Amen Thompson）末節剩4分27秒時，從後方勒住「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的脖子，遭判2級惡意犯規並驅逐出場，不過字母哥後續受訪表示自己並不在意。

比賽剩下最後4分半鐘時，字母哥擺脫湯普森防守，在禁區出手，但湯普森竟從後方躍起，勒住字母哥的脖子，並造成對方倒地，經過審查後，湯普森遭判2級惡意犯規，並驅逐出場，最終火箭仍以104：97斬斷公鹿的4連勝。

Amen Thompson was ejected for a flagrant two foul on Giannis. pic.twitter.com/JMRbq2NGe2 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 2025年2月26日

賽後受訪被問到這次犯規時，字母哥表示自己並沒有因此受到什麼傷害，甚至覺得湯普森的行為是競爭力的展現，「說真的，你也不希望聯盟過於軟弱。我喜歡努力打球，擁有強大競爭力的球員。」

字母哥對湯普森沒有怨言：「有時候你的競爭天性會妨礙你做出最好的決定與最好的判斷，我覺得他想製造一次嚴重的犯規，結果他抓了我的脖子，但我不怨恨他。」至於遭到驅逐的湯普森賽後並未接受採訪。