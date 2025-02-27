NBA／不意外！唐西奇對決前東家創收視紀錄
透過驚天交易從獨行俠隊轉戰湖人隊的球星唐西奇（Luka Doncic），昨天首度遭遇前東家成話題之戰，今天收視數字出爐，約有250萬名觀眾觀賞這場對決、最高觀眾數約290萬人，創下本季除開幕夜外的有線電視單場賽事紀錄，也是串流媒體Max的史上單場收視紀錄。
湖人最終以107：99奪下勝利，唐西奇更以19分、15籃板、11助攻完成身披紫金戰袍第一次「大三元」，助球隊奪下3連勝。
TNT今天宣布收視，開出亮眼數字並不讓人意外，畢竟唐西奇和戴維斯（Anthony Davis）互換東家的交易是本季NBA大事，兩軍首度對決催出高收視，現場球迷還高呼「謝謝哈里森」，來感謝發起交易的獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）。
去年在ABC播出的總冠軍賽，平均有1130萬收視人口，今年在ABC和ESPN播出的「耶誕大戰」場均收視人口則是525萬。
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