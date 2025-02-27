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NBA／感謝醫生助東山再起 湯普森親贈2022年冠軍戒
昨天獨行俠隊作客湖人隊，當眾人聚焦在球星唐西奇（Luka Doncic）首度遭遇前東家，賽後的球員通道出現暖心一幕，從勇士隊轉戰獨行俠的射手湯普森（Klay Thompson）和修復他阿基里斯腱傷勢的醫生費克爾（Richard Ferkel）相見歡，湯普森更送上一個意義非凡的禮物給費克爾。
這個禮物是2022年勇士的冠軍戒，當時勇士歷經6場比賽力退塞爾蒂克隊，湯普森該季繳出場均20.4分表現，僅次於勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）的25.5分；季後賽他的場均19分也只低於柯瑞的27.4分，是勇士倚賴的「二當家」。
收到大禮的費克爾立刻說：「天啊，太不可思議了。」
2020年經歷阿基里斯腱撕裂傷勢的湯普森邊開戒盒邊回應說：「沒有你，我不會成為冠軍隊伍的第二得分點。我太感謝你了，你在開玩笑嗎？我甚至沒想過這能成真。」
阿基里斯腱傷勢前一個賽季，湯普森才在2019年總冠軍賽第6戰傷了膝蓋十字韌帶，才從膝傷回歸卻又遇阿基里斯腱傷勢，重新展開復健路的他直到2022年1月9日才復出，同年就迎接生涯第4枚冠軍戒。
費克爾2012年也曾幫助柯瑞治療腳踝出處扭傷。
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