NBA／灰狼把防守悍將克拉克合約轉正 簽下4年3隊海蘭德

灰狼隊今天宣布將23歲後衛克拉克（Jaylen Clark）的雙向合約，轉為2年正式合約，並以雙向合約簽下24歲後衛海蘭德（Bones Hyland）。

灰狼主力後衛迪文森佐（Donte DiVincenzo）1月中成為傷兵，克拉克2月獲得重用，出賽11場，平均得到6.9分，三分命中率44%。

對手面對克拉克的防守時，命中率僅41%，灰狼近日與雷霆隊交手，克拉克也負責防守雷霆頭號球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），幫助灰狼拿下勝利。

海蘭德。 法新社

海蘭德在2021年首輪第26順位被金塊隊選中，灰狼現任總管康納利（Tim Connelly）就是當年選中他的人。海蘭德生涯第2個賽季就被交易到快艇隊，儘管他有不俗砍分能力，但防守不佳的問題，使他上場時間越來越少。

海蘭德今年交易大限前被送往到老鷹隊，隨後又被裁掉，灰狼將是他職業生涯4季的第3支球隊。