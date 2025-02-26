NBA／勇士奪隊史第3000勝 格林喊特別：還有很多事要做

勇士隊今天以128：92大勝黃蜂隊，不但收下近期4連勝，更是隊史第3000場勝場，成為聯盟史上第5隊，加入塞爾蒂克隊、湖人隊、76人隊和尼克隊的行列，讓格林（Draymond Green）直呼身為勇士成員十分榮幸。

2012年加入勇士的格林提到，能成為球隊一份子，且幫助球隊回到顛峰，對自己來說像是一段不可思議的旅程，很幸運參與其中，能在聯盟最棒團隊裡13個年頭，並成為豐富隊史中的一小部分「絕對很特別」。

勇士成為史上第5支3000勝俱樂部隊伍，也讓格林大呼獨特，但今年已經放話要拿總冠軍的他也強調「我們還有很多事要做」，目標自然是帶回隊史第7座金盃。

勇士的3000勝中，現任總教練柯爾（Steve Kerr）貢獻了550場，今天再率隊參與隊史特別時刻的他說：「這真的很酷，這支球隊有悠久的歷史，數十年來為我們的球迷創造很多不可思議的回憶，但這也有長遠的歷史，可以回溯到張伯倫（Wilt Chamberlain）、貝瑞（Rick Barry）和阿特爾斯（Al Attles）。這真是了不起的成就，3000勝。」