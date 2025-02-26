NBA／坦言對決唐西奇很尷尬 厄文：尤其湖人迷為他歡呼

獨行俠隊今天作客湖人隊主場首度迎戰前一哥唐西奇（Luka Doncic），最終讓唐西奇拿下大三元，並由湖人以8分差距帶走勝利，賽後攻下獨行俠全隊最高35分的主控厄文（Kyrie Irving）就直言，在場上與唐西奇對決讓他感到很尷尬，尤其滿場湖人球迷還為他加油。

獨行俠今天作客湖人主場，在戴維斯（Anthony Davis）持續缺陣的情況下，厄文也扛起球隊勝負重任，上半場就與昔日後場搭擋唐西奇互別苗頭，並攻下全隊最高的18分，下半場他更是與湯普森領軍追擊，一度扳平戰局，但最終唐西奇仍是帶領湖人以8分差距取勝，賽後厄文等獨行俠球員也特別上前與唐西奇擁抱致意。

🌟 LEBRON/LUKA LEAD LAL 🌟



Bron: 27 PTS (16 in 4Q), 12 REB, 11-17 FGM

Luka: 19 PTS, 15 REB, 12 AST, 3 STL, 2 BLK



The @Lakers are 4th in the West as they improve to 8-2 in their last 10 games! pic.twitter.com/WuZuHGzGJX — NBA (@NBA) 2025年2月26日

談到在唐西奇轉隊後首度在場上對決，厄文說：「這讓我覺得很尷尬，但這就像是過去我們在隊中對抗時一樣，只是湖人球迷不斷為他歡呼，似乎又變得更加尷尬了。」

不過厄文也直言，能夠與唐西奇和其他好球員一同在場上較勁，依舊讓他覺得相當有趣，尤其今天湖人更是有備而來，希望幫助唐西奇搶下這一勝，至於今天在下半場挺身而出的湯普森也說：「他就是一名很有競爭力的球員，當然我們也不差，所以和他對抗真的很有趣。」