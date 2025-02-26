NBA／灰熊OT飆分秀射太陽 莫蘭特狂打鐵仍有信心出手

灰熊隊和太陽隊今天打出高比分大戰，兩隊激戰到延長賽，灰熊靠最後一波7：0攻勢逆轉勝，以151：148帶走這場本季合計最高分的勝利。

根據美國《ESPN》數據，這場比賽兩隊共22次平手、22次互換領先，最大領先是太陽第三節時的10分；兩隊合計攻下299分，是NBA本季最高。

飆分大戰中，兩隊各有6位球員得分兩位數，第四節提前犯滿的傑克森（Jaren Jackson Jr.）為灰熊攻下28分，貝恩（Desmond Bane）25分，繳出29分、8籃板的莫蘭特（Ja Morant），最後9秒傳出關鍵助攻，讓隊友威爾斯（Jaylen Wells）灌進保險分，都是幫助灰熊止敗的功臣。

莫蘭特今天命中率並不佳，25投僅7中，其中三分球更是12投1中，他說：「我知道每一次出手不是都會進球，但不代表你一球沒進後就不能再出手，就是持續攻擊，帶著信心出手。」

莫蘭特前三節合計14投僅2中，不過第四節狂轟15分，一人包辦灰熊最後11分，包括最後1.4秒的追平一擊，幫助球隊137：137追平比數，才有延長賽的逆轉演出。

太陽共有5位球員得分超過20分，是1990年11月10日後的首次，布克（Devin Booker）28分、10助攻但提前犯滿，杜蘭特（Kevin Durant）26分，比爾（Bradley Beal）24分和傳出本季新高11助攻，小寶兒（Bol Bol）23分也是本季新高，艾倫（Grayson Allen）21分，不過球隊仍吞下近7場的第6敗，27勝31敗戰績掉到西區第11位，別說季後賽門票，連附加賽都拉警報。