NBA／完成對戰30隊大三元 唐西奇退老東家心情複雜

在今年季中交易大限被無預警送到湖人隊後，唐西奇（Luka Doncic）今天首度迎戰前東家獨行俠隊，並且繳出19分、15籃板、12助攻、3抄截、2阻攻表現，這不僅是他轉戰湖人後的首次大三元，也完成生涯對戰聯盟30支球隊都拿下大三元的紀錄，談到擊敗老東家，唐西奇賽後也直言無法解釋自己的感覺。

儘管加盟湖人後的前3場比賽手感不佳，但唐西奇在前一場面對金塊猛轟32分後，似乎已慢慢找回比賽節奏，而今天他也跟隨湖人在主場迎戰來訪的前東家獨行俠，讓本場比賽未演先轟動。

唐西奇今天也確實打出讓獨行俠球迷可能會對球團感到更憤怒的表現，上半場他就已經有雙十進帳，並在第四節助攻給詹姆斯（LeBron James）投進三分球後完成轉戰湖人後的首次大三元，且比賽最後階段的幾次關鍵助攻，更是幫助湖人最終以8分差距拿下勝利。

🌟 LEBRON/LUKA LEAD LAL 🌟



Bron: 27 PTS (16 in 4Q), 12 REB, 11-17 FGM

Luka: 19 PTS, 15 REB, 12 AST, 3 STL, 2 BLK



The @Lakers are 4th in the West as they improve to 8-2 in their last 10 games! pic.twitter.com/WuZuHGzGJX — NBA (@NBA) 2025年2月26日

談到今天帶領湖人擊敗老東家，唐西奇賽後說：「我不知道該怎麼解釋，尤其在第一、二節時，我甚至不知道發生什麼事情，只是感覺得一切都不同了，我甚至無法解釋我的感受。」

唐西奇坦言，對於對戰老東家並沒有多想，只希望幫助球隊取勝，然後回家睡覺，談到賽後與老搭檔厄文（Kyrie Irving）互相擁抱，他則說：「在籃球之外，厄文依舊是我的英雄。」不過當被問到是否有與將他送走的獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）有所互動時，唐西奇則表示，整場比賽並沒有注意到哈里森在哪。

今天唐西奇也完成了生涯對戰聯盟30支球隊都拿下大三元的紀錄，其中唯有對戰灰狼是在季後賽拿下，而過去聯盟也僅有詹姆斯、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）曾達成過此紀錄。