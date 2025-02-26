NBA／騎士攻防轉換快速火力旺 教頭：有趣的打球方式
美國職籃NBA克里夫蘭騎士今天出戰奧蘭多魔術，全場飆進19顆三分球，斯特魯斯、傑洛姆、韓特包辦13顆，聯手以122比82大勝魔術，收下8連勝，勝場數達到第48勝，已追平上季。
騎士今天客場對戰魔術，斯特魯斯（Max Strus）開賽1分鐘就連續命中三分，幫助球隊打出19比9攻勢，隊友莫布里（Evan Mobley）更是展現能裡能外的身手，幫助騎士首節取得34比16大幅領先，反觀魔術手感低迷，團隊單節22投僅4中。
騎士上半場打完仍以57比43領先，韓特（De'AndreHunter）化身板凳暴徒，上半場三分5投4中、拿到12分。
騎士的斯特魯斯、傑洛姆（Ty Jerome）第3節持續在外圍開火，將分數拉開至92比66，決勝節更一度領先達到42分，最終憑藉著32投19中、高達59.4%三分命中率，收下8連勝。
這也是騎士本季第2度狂贏對手至少40分，今天贏球後，戰績48勝10敗，不僅穩居龍頭寶座，勝場數更是追平上季。
騎士總教練亞特金森（Kenny Atkinson）表示，「我們透過攻防轉換快速移動，讓每個人都碰到球，這是一種很有趣打球方式，這創造很多空檔出手機會，我們也展現高水準表現，這必須具備頂尖技巧才能做到。」
騎士今天14名上場球員都有得分進帳，5人得分雙位數，傑洛姆攻下20分，莫布里、斯特魯斯、韓特各得17分。至於魔術僅2人得分雙位數，班凱羅（PaoloBanchero）、華格納（Franz Wagner）各得26分、19分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言