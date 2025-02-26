NBA／喬治批76人不像季後賽球隊！8連敗後直言爭冠「遙不可及」

費城76人隊近期狀況低迷，週一以110-142慘敗公牛後，吞下8連敗。賽後，球隊明星前鋒喬治（Paul George）毫不避諱地批評球隊目前的表現，直言76人根本不像一支具有競爭力的隊伍，更別提冠軍爭奪戰。

「不管誰上場、誰缺席……我們根本沒有展現出能夠競爭的樣子，」喬治賽後接受訪問時表示。「我們的習慣完全不像是一支冠軍球隊，甚至連季後賽球隊的樣子都沒有。」

Paul George: "We've shown no sign of a team that will compete. We just don't have the habits of a champion, or a playoff contending team, would have. To be honest, right now it's a little far-fetched. All we can do is work hard and try to just keep going." pic.twitter.com/UE6k1OaI9W — Derek Bodner (@DerekBodnerNBA) 2025年2月25日

喬治對公牛之戰攻下全隊最高19分，但當家球星安比德（Joel Embiid）因傷休戰，76人最多曾落後50分，完全失去競爭力。

安比德。 路透社

目前76人戰績僅20勝37敗，傷病問題讓這支原本寄望奪冠的球隊陷入低潮，喬治和安比德本季只合體出賽18場。喬治去年休賽季與76人簽下4年2.12億美元合約，但本季場均僅16.1分，創下自2011-12年以來新低。