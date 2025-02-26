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NBA／交易士官長巴特勒後好慘！熱火前鋒手掌骨折至少休4周
熱火隊今天宣布，208公分的塞爾維亞前鋒約維奇（Nikola Jovic）因右手掌骨折，至少要缺席4周，重新進行評估前都會上夾板固定傷處。
去年和塞爾維亞隊一起獲得巴黎奧運銅牌的約維奇是美國時間周日碰公鹿隊時受傷，中場休息時他就被診斷出右手第二掌骨骨折；他昨天和老鷹隊就沒再出賽，今天接受球隊外科主任奧爾萊特（Elizabeth Ann Ouellette）和隊醫塞萊斯尼克（Harlan Selesnick）評估後，確定至少要休息4星期。
「我同情約維奇，我知道他有多麼投入。」熱火教頭史波史特拉（Erik Spoelstra）說。
熱火近7戰輸掉6場，如今本季場均有10.7分、3.9籃板的約維奇至少要缺席15場，最快也要到3月26日才能回歸，那場比賽剛好是對戰勇士隊，是熱火交易「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）到勇士後兩隊首度碰頭。
本季當約維奇得分至少14分時，熱火戰績是11勝5敗，目前26勝30敗戰績則是排在東區第9，和東區第6的活塞隊有6場勝差，在約維奇成傷兵下，想直接拿到季後賽門票難度又增添不少。
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