WNBA／6枚奧運金牌傳奇 42歲陶樂西宣布退休

42歲美國女籃傳奇陶樂西（Diana Taurasi）正式宣佈從WNBA退休，她接受《Time》訪問時表示，就在新年的第一天，她意識到自己「沒有這能力」，不過不論身體或精神上都已滿足，十分開心超過20年的籃球旅程。

22歲加入鳳凰城水星隊（Phoenix Mercury）的陶樂西，2004年成為WNBA選秀「狀元」，20年職業生涯都效力鳳凰城，並助隊在2007年、09年及14年登頂，後兩次都獲得總冠軍賽MVP榮耀；她菜鳥年不但獲得最佳新秀，MVP票選也名列第3，生涯共14度入選最佳陣容、11度獲選年度第一隊，也11度入選全明星陣容。

2009年，陶樂西以場均20.4分、5.7籃板、3.5助攻拿下生涯唯一的MVP；2017年她超越名人堂球星湯普森（Tina Thompson），成為聯盟史上得分王，2003年以41歲年紀成為WNBA史上第一位「萬分俱樂部」成員，如今帶著10646分告別賽場，和得分榜排名第2的查爾斯（Tina Charles）相差近3000分。

陶樂西還是6枚奧運金牌得主，是奧運籃球史上最多金成員；她從2004年雅典奧運到去年巴黎奧運都沒缺席，且6屆賽事助隊締造完美的百分百勝率。

宣布退休的陶樂西提到，相信有人會和自己對籃球有同樣的渴望和熱情，不論是WNBA得分紀錄或是6枚奧運金牌，自己紀錄有招一日會被改寫，「這就是體育運動的意義，這會很有趣，希望不要太快到來。」她補充說。

陶樂西宣布退休，水星老闆伊什比亞（Mat Ishbia）和WNBA主席恩格爾伯特（Cathy Engelbert）都發表聲明，表彰女籃傳奇的貢獻，伊什比亞稱陶樂西將永遠是水星大家庭成員，恩格爾伯特則形容女籃傳奇對下一代影響甚巨、將永遠歷史留名。