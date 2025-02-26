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NBA／有洋蔥！湖人老闆談唐西奇交易：他是Kobe女兒最愛的球員

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
湖人老闆巴斯透露唐西奇是已逝傳奇布萊恩的女兒最愛的球員。 美聯社
湖人老闆巴斯透露唐西奇是已逝傳奇布萊恩的女兒最愛的球員。 美聯社

透過驚天交易案轉戰湖人隊的球星唐西奇（Luka Dončić），今天首度面對前東家獨行俠隊，話題之戰未演先轟動，湖人老闆巴斯（Jeanie Buss）在賽前上節目時也透露相關細節，還提到唐西奇和湖人傳奇球星「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）和女兒吉吉（Gigi Bryant）的一段過往。

巴斯表示，驚天交易案的討論是在執行前幾周就開始進行，「我們不想任何消息洩漏出去，因為這會對一支專注進步的球隊造成很大干擾。」她也不諱言，賽季中進行如此交易必須放棄些東西，如果沒成功將會造成影響，「我們確實守口如瓶，每個步驟我們都經過討論，最終達成雙方都滿意的協議。」

如今唐西奇來到湖人出賽4場繳出場均19分、7.5籃板、5.8助攻數據，前一場碰金塊隊更轟下32分，且和偶像「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）多次有妙傳連線，讓巴斯笑說：「我相信這可行。」

唐西奇和湖人還有另外的連結，巴斯提到2020年因直升機空難驟逝的布萊恩，生前曾帶著一起離開的女兒吉吉到場看唐西奇打球，巴斯說：「最後一次我看到布萊恩是他過世前一個月左右，他帶吉吉到湖人比賽看唐西奇打球，因為唐西奇是吉吉最喜歡的球員。光是想到唐西奇現在成為湖人球員，我知道小布和吉吉會有多開心。」

交易完成後，唐西奇和巴斯說的第一件事情就是「希望布萊恩在這」，巴斯說：「這是一種非常重要的關係，小布真的很照顧並支持他，我相信他會覺得即時小布不在了，我們的組織仍有這氛圍。」

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