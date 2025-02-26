NBA／安比德時代將落幕？ 美媒：76人恐面臨重建抉擇

費城76人正面臨關鍵抉擇，當家球星安比德（Joel Embiid）持續受到傷病困擾，球隊表現起伏不定，讓外界開始質疑「安比德時代」是否即將走向終點。在《The Kevin O'Connor Show》節目中，來賓埃斯金（Eskin）談及76人現況，直言球隊即使抹去賽季初的低迷表現，近期戰績仍未見起色，顯示重建或許已是不可避免的未來。

"This season is certainly over. And then even more catastrophic, it seems it's entirely possible this era is over." -@SpikeEskin on the state of the Philadelphia 76ers



Spike and I discussed the Embiid injury and his future, why George stinks, and where the Sixers go from here. https://t.co/STcf6R9AKC pic.twitter.com/RQZj8v1p2E — Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) 2025年2月25日

安比德的健康狀況一直是隱憂，如今他的身體狀態更成為球隊前景的最大問號。埃斯金更強調：「沒有一場手術能夠改變這一切。」76人近期陷入連敗，關於是否提前讓安比德賽季報銷的討論越來越多，這可能是球隊最現實的選擇。

接下來，總管莫雷（Daryl Morey）是否會選擇在休賽季大幅調整陣容，將成為決定76人未來的關鍵。若仍想圍繞安比德重建，球隊必須審慎評估這場豪賭是否值得繼續下去。隨著賽季進入尾聲，76人可能正站在改朝換代的十字路口，未來幾個月或將改寫費城籃球的發展方向。