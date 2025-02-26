NBA／滿懷感恩心重返湖人主場 克里斯提感謝瑞迪克提拔

湖人在今天將於主場迎戰獨行俠，也是兩隊在本季季中交易大限拋出交易震撼彈後的首度碰頭，其中在這筆交易案中轉戰獨行俠後獲得重用且有大爆發表現的克里斯提（Max Christie）就直言，對於前東家湖人沒有任何怨言，尤其對湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）更是有說不完的感謝。

湖人在今年交易大限前與獨行俠完成交易案，讓兩大球星唐西奇（Luka Doncic）與戴維斯（Anthony Davis）互換東家，相較於兩大球星都還在調整自身狀態，被認為是交易附屬品的克里斯提在來到獨行俠後卻馬上獲得總教練基德（Jason Kidd）重用，在加盟後的8場比賽繳出平均15.3分的亮眼數據，也讓他的成長備受期待。

對於在今天回到待了兩年多的湖人主場，克里斯提坦言對於一切都是如此的熟悉，也湧起了不少過去在這邊的美好回憶，他也強調儘管對於被交易感到驚訝，但對於湖人他只有充滿感謝，「我真的很感謝他們照顧我，直到今天這樣的想法依舊沒有改變，我和湖人任何人都沒有不合，對每個人都只有愛。」

談到本賽季前段受到湖人總教練瑞迪克提拔，不僅上場時間增加不少，甚至有25度先發機會，也間接促成他被獨行俠相中，瑞迪克更公開表示，他的剩餘生涯將會持續關注克里斯提的表現，也讓克里斯提直言受寵若驚，「他的評論對我意義很大，他是一位真正信任我的教練，他給我機會，讓我度過了一些逆境，這對我信心幫助很大，不只是JJ，還有教練團的每個人，對我來說都太棒了。」

對於今天首度重返湖人主場出賽，克里斯提也指出這將有助於他繼續開啟生涯的新篇章，這次回到洛杉磯他也把握機會回到自己的公寓拿東西，並且到海灘邊與朋友聚餐，談到不論在場外還是場上都還有很多需要適應的地方，他則說：「我認為只要能區分正在發生的一切，我就能夠承受這些情緒並將它們帶離球場。」而今天湖人球團也預計在賽前播放戴維斯和克里斯提過去代表湖人出賽的影片，向兩人致敬。