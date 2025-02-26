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NBA／遭貝佛利兩度惡意砸球 兩溜馬女球迷正式提告

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
前公鹿後衛貝佛利。 美聯社
前公鹿後衛貝佛利。 美聯社

前公鹿後衛貝佛利（Patrick Beverley）在本賽季轉戰以色列聯賽展開旅外生涯後，日前傳出遭到球隊解約的消息，而今天更傳出去年季後賽期間兩名遭到貝佛利用球砸傷的溜馬女球迷，決定向貝佛利和公鹿球團提告。

去年NBA季後賽首輪公鹿與溜馬碰頭，雙方在進行了6場比賽後由溜馬以4：2完成下剋上戲碼，其中第六場在溜馬主場舉行的賽事中，卻發生了貝佛利與場邊球迷爆發口角衝突的事件，當時貝佛利被拍下兩度用球砸向球迷的失控行為，而兩名受到傷害的女球迷也決定向公鹿球團、貝佛利以及前公鹿助教奧本海默（Josh Oppenheimer）提告。

根據印第安納州當地媒體報導，這兩名女性球迷聲稱，在該場比賽中貝佛利兩度向板凳席後方的球迷砸球，導致她們身體被擊中且經歷了精神痛苦與羞辱，且當時儘管貝佛利是施暴的一方，但她們卻遭到要求離開球場，所以她們也將正式提告求償工資損失以及醫療費用。

儘管事發後貝佛利透過自己的節目致歉，但也強調自己會有如此失控的反應在於球迷說出的話，「無論他們說什麼，這已經不是什麼『Cancun on three』的玩笑，在這個聯盟中我被攻擊很多事情，但從來沒有這樣被攻擊過，這讓我覺得不可原諒，但說什麼都不重要了，我必須變得更好。」

除了對球迷的暴行引發爭議外，貝佛利還因為賽後拒絕接受媒體訪問，在當時遭到聯盟禁賽4場，不過在公鹿遭到淘汰出局後，約滿的貝佛利也在去年休賽季轉戰以色列聯賽，並且在近日因為與教練意見不合遭到解約，在禁賽令尚未執行的情況下，他如將重返NBA舞台仍將面對4場禁賽的執行。

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