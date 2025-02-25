NBA／老鷹神偷寫罕見紀錄 封鎖熱火攻勢戰績排名互換

亞特蘭大老鷹在主場成功止住近期低迷，以98比86力壓邁阿密熱火，終結3連敗同時在排名上也超越對手，升至東區第8名。

老鷹後場核心楊恩（Trae Young）此役雖僅攻下11分，但送出14次助攻。歐康古（Onyeka Okongwu）攻下17分、8籃板，而替補登場的曼恩（Terrance Mann）和勒佛特（Caris LeVert）分別貢獻15分，為球隊提供重要火力支援。

NBA抄截王丹尼爾斯（Dyson Daniels）更是上演7次抄截，僅差1次就追平個人本季紀錄。數據顯示，丹尼爾斯成為2000-01年賽季以來第5位在單季有11場比賽至少完成5次抄截的球員，其他4人分別是保羅（Chris Paul）、艾佛森（Allen Iverson）、休斯（Larry Hughes）和艾利斯（Monta Ellis）。

DYSON DANIELS' DEFENSIVE DOMINANCE CONTINUES 😳



After 7 steals in tonight's win, it's now his 11th game this season with 5+ steals!



The next closest player has 4 such games. pic.twitter.com/q0WCjv4nwU — NBA (@NBA) 2025年2月25日

老鷹此役的防守表現堪稱本季最佳之一，他們將熱火的命中率壓制至32.1%，創下對手本季單場最低投籃命中率，特別是在開局階段，熱火三分球14投僅1中。這場勝利也是老鷹自2021年3月14日對騎士以來，首次讓對手得分低於90分。

熱火近期陷入低潮，近7場比賽輸了6場。本場比賽維金斯（Andrew Wiggins）攻下全隊最高23分，但球隊核心赫洛（Tyler Herro）表現不佳，全場19投4中，僅得到11分，與他近期兩場40分的爆發相比，明顯狀態下滑。

熱火主帥史波爾斯特拉（Erik Spoelstra）賽後表示：「我們還在嘗試不同的陣容組合，希望找到最合適的化學反應，但目前顯然還沒找到答案。」自2月5日交易送走巴特勒（Jimmy Butler）之後，熱火戰績僅2勝6敗，進攻端效率嚴重下滑。

比賽進入最後3分25秒，老鷹僅領先6分，此時裁判吹判楊恩防守犯規，給了熱火2次罰球機會。但老鷹提出挑戰，並成功推翻判決；隨後曼恩（Terrance Mann）命中一記三分球，瞬間將領先擴大至9分差，直接澆熄熱火反撲氣焰，成為比賽轉折點。

「這場勝利對我們來說至關重要，我們知道自己的實力，今天我們專注於防守，這才是我們該有的水準。」楊恩賽後表示。

總教練史奈德（Quin Snyder）也對球隊的表現感到滿意：「我們最近幾場比賽其實打得不差，但結果並不如預期。今晚我們終於將防守做好，這將是我們繼續前進的基礎。」