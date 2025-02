NBA／沃神拍賣記者證與爆料用手機 替母校球隊籌措經費

體育媒體ESPN前知名記者「沃神」沃納羅斯基為了替母校男籃隊的計畫,籌募姓名、形象與肖像權的經費,他打算拍賣曾使用的手機與記者證,甚至共進晚餐的機會。

美聯社報導,這位前美國職籃NBA權威記者,因屢屢驚爆重磅消息而被譽為「沃炸彈」(Wojbombs),他24日在社群媒體發文,宣布線上拍賣會的消息,以支持他在母校球隊總經理的角色。沃納洛斯基的母校聖博納文特大學(St. BonaventureUniversity)男籃隊隸屬「大西洋10聯盟」(Atlantic10)。

沃神拿出來供競標的壓箱寶包括ESPN的識別證、採訪各項賽事的記者證,以及他曾用來爆料的數支iPhone手機,包括去年9月宣布自己要離開ESPN,擔任聖博納文特大學男籃隊總經理所使用的iPhone。

大多數拍賣項目的起標價介於90美元(約新台幣2952元)至525美元(約新台幣1萬7000元)之間,前者是他採訪2023年NBA全明星賽的採訪證,後者是他在2020年率先披露NBA因2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫情決定停賽時使用的手機。

另據DAPS BOUNTY網站,沃神用來爆料喬治(PaulGeorge)和雷納德(Kawhi Leonard)交易至洛杉磯快艇,以及披露NBA因疫情決定停賽所使用的兩支iPhone目前出價都達到1500美元。

沃神記者生涯的獨家爆料還包括,費城76人隊同意把後衛哈登(James Harden)送往洛杉磯快艇隊;杜蘭特(Kevin Durant)離開布魯克林籃網投效鳳凰城太陽等。

往昔台灣T1職業籃球聯盟台北戰神前總教練布萊恩(Brian Adams)主動請辭回NBA當底特律活塞的教練,也是他率先爆料。

至於林書豪過往征戰NBA期間被籃網交易至亞特蘭大老鷹,同樣是由沃神率先披露這個消息。

