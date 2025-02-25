NBA／溫班亞瑪驚傳血栓問題 醫療專家揭露可能形成原因

馬刺隊當家少主溫班亞瑪（Victor Wembanyama）近日被診斷出右肩深靜脈血栓（DVT），這一消息震撼整個NBA，球團隨即宣布他將缺席2024-25年賽季剩餘的所有比賽。血栓形成後，球隊及球員必須暫停一切高強度接觸運動，並通過血液稀釋劑等治療手段進行康復，預計至少需要3個月的休息期。

深靜脈血栓是指在腿部、大腿、骨盆甚至手臂等深層靜脈中形成的血塊，常伴有腫脹與疼痛，而有時候症狀並不明顯。美國CNN醫療分析師雷納（Jonathan Reiner）指出，NBA球員在進行激烈灌籃或遭遇頻繁身體接觸時，肩部受到過度機械性負荷，容易損傷肩部靜脈，從而形成血栓。此外，過去受過肩部創傷或患有胸廓出口症候群（TOS）的球員，也可能因組織損傷而引發此症。

NBA傷病專家傑佛瑞斯（Evan Jeffries）則表示，及時發現血栓並防止其脫落至關重要。對於溫班亞瑪來說，幸好目前血栓尚未擴散至大腦、心臟或肺部，治療方式主要依賴血液稀釋劑，確保血液流動順暢，再經過反覆檢測確認康復狀態後才能逐步回歸賽場。

在NBA歷史上，血栓曾讓多名優秀球員面臨挑戰。最著名的例子是名人堂前鋒波許（Chris Bosh），受到血栓影響被迫提前結束職業生涯；此外，鵜鶘核心英格倫（Brandon Ingram）也曾在年輕時被診斷出TOS血栓，經過手術治療後重返賽場；前騎士中鋒瓦魯喬（Anderson Varejao）以及底特律活塞新星湯普森（Ausar Thompson）也都有過血栓問題而短暫缺席比賽。

即使在其他職業聯賽中，例如NHL與NFL，也有不少球員面臨血栓問題，但在及時治療之下也都能康復並且重返賽場。

對於溫班亞瑪而言，這次的右肩血栓雖然讓他本季提前報銷，但專家普遍認為，若能嚴格遵循治療計劃、保持健康，這一病症不會對他未來的職業生涯構成長期威脅。馬刺方面也表示，溫班亞瑪將接受進一步檢查，並與醫療團隊密切合作，期望可以早日康復。

溫班亞瑪的右肩血栓無疑是本季一大不幸消息，但這一狀況在高強度運動員中並非首次出現。通過及時的治療和專家嚴格的康復計劃，許多曾受血栓困擾的球員最終都能成功回歸賽場。

對於這位天賦異稟的年輕巨星而言，如何克服這一障礙，將成為他職業生涯中的重要考驗，而整個NBA與球迷也將密切關注溫班亞瑪未來的回歸狀況。