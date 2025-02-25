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NBA／心理輔導有一套 瑞迪克「空白時刻」幫助唐西奇找回自己

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇轉隊後表現下滑，近期終於找回身手。對此，總教練瑞迪克透露自己教導子弟兵進入「空白狀態」，才讓他回神。 美聯社
唐西奇轉隊後表現下滑，近期終於找回身手。對此，總教練瑞迪克透露自己教導子弟兵進入「空白狀態」，才讓他回神。 美聯社

「歐洲金童」唐西奇Luka Doncic）在季中被獨行俠交易至湖人後「適應不良」，表現下滑外球隊也接連輸給爵士、黃蜂等聯盟後段班，直到日前交手金塊，這位超級巨星終於覺醒狂轟32分。對此，總教練瑞迪克（J.J. Redick）便透露，在某次情緒爆發後唐西奇進入「空白狀態」，並且找回了自己。

唐西奇的低迷表現情有可原，先前才因小腿拉傷缺戰45天，好不容易迎來復出，卻又經歷交易，從熟悉的達拉斯被送往了洛城，各種突發狀況讓他無法專注在球場。為了幫助唐西奇釋放情緒，瑞迪克告訴他要進入「空白狀態」，而他也在某一次迷失在比賽中發狂大喊，最終回神。

「這是一個信號，代表唐西奇回來了，」瑞迪克說道：「他變回我知道的那個唐西奇了，一個殺手。」就在不久後對上金塊的比賽，唐西奇狂砍32分10籃板7助攻，還貢獻了4抄截1阻攻，在攻防兩端都注入活力，也幫助球隊以123：100獲得勝利。

本場比賽唐西奇完全展現能量，進攻或防守時也會不斷挑釁對手，賽後他便對此分享道：「我想大家都可以看到，我在球場上是微笑的，我玩得非常開心。瑞迪克告訴我要有個『空白時刻』，我想我有達成，終於打得更像自己讓我很開心。」

接下來湖人將在明天對上獨行俠，這也是兩隊交易後首次對決，對唐西奇或著達拉斯球迷而言是重要的一戰。不過他也表示會將注意力放在幫助球隊獲勝，「我想湖人的目標，不對，我知道湖人的目標是什麼，就是贏下總冠軍。」

J.J. Redick Luka Doncic 唐西奇 湖人

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