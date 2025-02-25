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NBA／最佳第六人將拒絕執行下季合約 傳灰狼可能重新續簽

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
里德。 法新社
里德。 法新社

根據知名記者費雪（Jake Fischer）的報導，獲選上屆年度最佳第六人的灰狼中前鋒里德（Naz Reid），預計會拒絕執行下季價值1500萬美元的球員選項，從而進入自由市場，尋求更優渥的合約。

里德是在2023年休賽季與灰狼簽下一份3年4200萬美元的續約合約。當時，包括騎士、獨行俠和馬刺都被認為有意爭取他加盟。

目前尚不清楚里德是否能在自由市場上獲得超過1500萬美元年薪的合約報價，但外界普遍預計，他與灰狼更有可能達成一份新的續約合約。

里德本季出賽57場，場均貢獻14.7分5.8籃板2.1助攻。

除了里德外，灰狼今年夏天也希望能和亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）重新續約。

亞歷山大-華克。 美聯社
亞歷山大-華克。 美聯社

亞歷山大-華克是在2023年和灰狼達成兩年900萬美元的協議，本季年薪為430萬美元；有部分聯盟高層認為，亞歷山大-華克有可能會簽下平均年薪超過2000萬美元的合約，這遠超出中產特例的價碼，灰狼不見得可以拿出這張支票。

另一方面，先前為了薪資壓力送走唐斯（Karl-Anthony Towns）而換來的藍道（Julius Randle），一般認為他會執行下一季3100萬美元的球員選項。

倘若如此，灰狼受制於豪華稅和團隊薪資的壓力，恐怕很難一次留下里德和亞歷山大-華克。

在今天灰狼上演瘋狂大逆轉的戲碼中，里德和亞歷山大-華克都有所貢獻，兩人在延長賽最後把握6次罰球機會，幫助球隊力退雷霆。

藍道。 路透社
藍道。 路透社

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