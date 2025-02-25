聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／在勇士找到新兄弟！巴特勒對希爾德比中指畫面瘋傳
「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）加入勇士隊後，與新隊友相處融洽，昨天在主場迎戰獨行俠隊時，他向隊友希爾德（Buddy Hield）比中指的畫面，在網路上被瘋傳。
昨天第四節還剩6分59秒時，勇士已取得111：85大幅領先。巴特勒被鏡頭捕捉到對希爾德比中指，希爾德也用燦爛笑容回應。
巴特勒過去就曾用比中指表達友情，他效力熱火隊時，經常和史特魯斯（Max Strus）互比中指，史特魯斯後來轉戰騎士隊，兩人相見也先用中指打招呼，再互相擁抱。
巴特勒昨天攻下18分5助攻，幫助球隊輕取獨行俠，他加盟勇士後取得5勝1敗戰績；前東家熱火隊在他離開後，只有1勝6敗。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言