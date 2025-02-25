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NBA／在勇士找到新兄弟！巴特勒對希爾德比中指畫面瘋傳

聯合新聞網／ 綜合報導
巴特勒對希爾德(右1)比中指。截圖自X
巴特勒對希爾德(右1)比中指。截圖自X

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）加入勇士隊後，與新隊友相處融洽，昨天在主場迎戰獨行俠隊時，他向隊友希爾德（Buddy Hield）比中指的畫面，在網路上被瘋傳。

昨天第四節還剩6分59秒時，勇士已取得111：85大幅領先。巴特勒被鏡頭捕捉到對希爾德比中指，希爾德也用燦爛笑容回應。

巴特勒過去就曾用比中指表達友情，他效力熱火隊時，經常和史特魯斯（Max Strus）互比中指，史特魯斯後來轉戰騎士隊，兩人相見也先用中指打招呼，再互相擁抱。

巴特勒昨天攻下18分5助攻，幫助球隊輕取獨行俠，他加盟勇士後取得5勝1敗戰績；前東家熱火隊在他離開後，只有1勝6敗。

Jimmy Butler 勇士

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