NBA／籃網好糗！輸爐主巫師還寫特別得分紀錄

花了57場比賽，巫師隊終於將對手單場比賽得分壓制在兩位數，今天團隊讓籃網隊第四節只拿12分，寫下107：99勝利，也成為本季最後一支單場失分沒破百的球隊。

防守「大鎖」史馬特（Marcus Smart）轉戰巫師的第2場比賽就幫助球隊完成特別紀錄，3度入選防守第一隊的他說：「這是大家的功勞，我們都知道布魯克分隊，他們不會向任何人退縮，他們會在攻守兩端考驗你。」

2022到23賽季，爵士隊整季都沒能將對手得分壓制在100分以下，成為1990到91賽季金塊隊後第一隊；金塊1986到87賽季也是直到第74場比賽才沒讓對手得分破百。

聯盟戰績最差的巫師透過交易從灰熊隊換來史馬特，不過2022年獲得聯盟最佳防守球員的史馬特離開塞爾蒂克隊後受傷勢影響，上場時間不若以往「綠衫軍」時期，最近也因右手指傷勢沒能在上周就現出巫師處女秀，直到本周才首度亮相。

今天替補出賽21分鐘攻下10分的史馬特自嘲說，有幾年沒能連續出賽，有些人可能已經忘記自己，「沒關係，我已經習慣了，我仍會做該做的事。」

籃網今天最後4分45秒還取得97：96領先，但之後就陷入超過4分鐘的得分荒，直到最後13秒才靠強森（Cameron Johnson）罰球再進帳2分。

巫師團隊發生24次失誤，遠多過籃網的15次，巫師教頭基夫（Brian Keefe）提到，球隊並沒打出漂亮內容，下半場只拿40分，進攻有些掙扎，和新成員正處於磨合階段，但仍保持鬥志，「我們真的是用防守贏下這場比賽。」