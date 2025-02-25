NBA／17年來最佳戰績！康寧漢擊沉殘缺快艇 活塞勇奪7連勝

底特律活塞今天迎戰來訪的洛杉磯快艇，昨天才轟進38分的當家球星康寧漢（Cade Cunningham）持續爆發，又飆出32分9籃板7助攻的全能數據，終場以106比97拿下勝利。

這是活塞自2015年以來再次取得7連勝佳績，目前以32勝26敗穩坐東區第6名次，落後前面的公鹿和溜馬1場勝差。

Cade Cunningham drops 30+ PTS for the second night in a row to lead the @DetroitPistons to their 7th straight win!



🔥 32 PTS

🔥 9 REB

🔥 7 AST

🔥 3 STL



This ties Detroit's longest winning streak since the 2014-15 season. pic.twitter.com/vfSUHdWA09 — NBA (@NBA) 2025年2月25日

這場比賽快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）因腳踝傷勢再度缺席，而球隊得分王鮑威爾（Norman Powell）的膝傷似乎比預期嚴重，球隊將他的傷病改為「膝蓋肌腱病變」，預計還要休養更長一段時間。

少了兩大主力的快艇，上半場結束僅以49比51落後，但第三節起活塞逐漸找回掌控權，剩下1分50秒，活塞取得77比75領先；隨後球隊打出一波8比0攻勢，讓他們帶著雙位數領先進入第四節。

儘管快艇努力追分，但無奈全隊三分球失準，今天總計41投僅11中，其中交易來到快艇的老牌射手波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）更只有12投1中。

活塞除了康寧漢貢獻高效率數據外，中鋒杜倫（Jalen Duren）也抓下本季次高的19個籃板，另外攻下12分。

根據報導，活塞前一次拿下7連勝，已是2014年12月26日到2015年1月7日期間；而本季前58場比賽結束，活塞取得32勝26敗，是自從2007-08年賽季42勝16敗以來的最佳成績，當年也是活塞近期最後一次打進季後賽。