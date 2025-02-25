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NBA／愛德華怒賞SGA關鍵火鍋 灰狼24分落後逆轉雷霆

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
愛德華關鍵火鍋搧掉SGA助灰狼延長賽過關。 美聯社
愛德華關鍵火鍋搧掉SGA助灰狼延長賽過關。 美聯社

西區戰績龍頭雷霆今天在主場迎戰灰狼，在聯盟得分王亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍下，雷霆在第四節初還保有24分領先，不過灰狼在末節卻打出41：19的攻勢將比賽帶入延長賽，最終更是靠著愛德華（Anthony Edwards）關鍵時刻兩度擋下亞歷山大的精彩防守，加上里德（Naz Reid）和亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）重要6罰命中，最終以131：128完成驚天逆轉秀。

灰狼近4場比賽3度與雷霆碰頭，包括近兩天進行二連戰，其中昨天就遭到亞歷山大猛轟37分吞下敗仗，今天他再度領軍出擊，上半場個人就拿下20分，達成生涯第100場半場20分的里程碑，也幫助雷霆19分領先優勢。

儘管第三節雷霆持續將比分差距擴大到最多25分，第四節初甚至都還保有24分領先優勢，不過灰狼在接下來10分鐘火力全開狂轟39分，且還透過包夾防守迫使亞歷山大打得綁手綁腳，不僅該節僅有6分進帳，更導致雷霆進攻節奏大受影響，灰狼也靠著麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）在該節最後11秒的「三分打」，將比賽帶入延長賽。

延長賽亞歷山大雖然率先透過「三分打」取分，並在倒數45秒靠著卡盧索（Alex Caruso）上籃取得1分領先，不過灰狼該節不斷衝擊雷霆禁區站上罰球線，在倒數22秒里德兩罰俱中後要回領先優勢，加上愛德華在雷霆這接下來的兩波進攻中成功封阻和擋下亞歷山大的出手，最終灰狼就以3分差距完成戲劇化逆轉秀。

灰狼今天以麥克丹尼爾斯攻下27分表現最佳，里德則有22分進帳，至於愛德華雖然進攻手感不佳只拿下17分，但另外有13籃板、8助攻和關鍵防守演出，至於雷霆則以亞歷山大39分、10籃板、8助攻最佳，不過在第四節和延長賽受到灰狼包夾防守下，他僅有9分進帳。

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